شكرا لمتابعة خبر عن مقتل قيادي بارز في المجلس الانتقالي في المعارك ابين.. وقيادات تصف مقتله بالخسارة الكبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر إعلامية ، أن أركان حرب الكتيبة الثانية في ما تسمى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة لـ «المجلس الانتقالي» قتل في المعارك التي دارت أمس بمحافظة أبين بين قوات الجيش ومليشيات الانتقالي.

وقالت إن أركان حرب الكتيبة الثانية ب"قوات الحزم الأمني بعدن" النقيب علي سيف الحالمي قتل مع عدد من مسلحي "الانتقالي" على أيدي قوات الجيش في مديرية زنجبار بأبين.

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بدوره قال النقيب ناصر سالم الدهشلي قائد الكتيبة الثانية ب"قوات الحزام الأمني" بعدن التابعة للمجلس الانتقالي في تصريح صحفي ، اليوم ، إن مقتل النقيب علي الحالمي، شكّل خسارة كبيرة لقوات الانتقالي.