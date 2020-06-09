شكرا لمتابعة خبر عن موقف جديد للمملكة بشأن اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم، الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها، والحرص على بذل الجهود للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال جلسته اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

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وتطرق الاجتماع إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020 ، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، وما أثمر عنه من مساهمات بلغت مليارا و 350 مليون دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار، أعلنت المملكة تقديمها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19).