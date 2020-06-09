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عدن - ياسمين التهامي - الاعلامي السوري يفجر مفاجئة مدوية ويتحمل صحتها على مسؤليتة الخاصة تفاصيل خطيرة !

كشف الاعلامي السوري فيصل القاسم في مدونة على تويتر الى قرب سقوط رئيس عربي خلال الفترة المقبلة

جديد اب برس

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وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": خذوا مني ولا تصدقوا...في اللحظة التي يستدعي فيها بوتين بشار الأسد إلى موسكو في المرة القادمة...لا بأس أن تفرحوا كثيراً..وعلى مسؤوليتي...لكن بصراحة لا تسألوني متى سيستدعي بوتن بشار ...ليس لدي أي معلومات.

وأضاف: إذا كان بشار الأسد يعتقد ان السوريين ينظرون الى حملته ضد رامي مخلوف على أنها محاربة فساد، فهو كُر.السوريون كلهم مؤيدين ومعارضين ينظرون الى صراعك وصرع زوجتك مع رامي على انه ببساطة صراع بين لصوص على المسروقات،على مبدأ: ما شفناهم وهم يسرقون لكن شفناهم وهم يتقاتلون على السرقات.

وتأتي تغريدات فيصل القاسم في ظل تقارير روسية تتحدث عن قرب تخلي موسكو عن بشار الأسد.