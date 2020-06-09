عدن - ياسمين التهامي - قرارات وعقوبات تفرضها السلطات الأمريكية تطيح بألاقتصاد الايراني تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements >أعلنت الولايات المتحدة فرض إجراءات اقتصادية قسرية جديدة ضد إيران وذلك في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها. >أعلنت الولايات المتحدة فرض إجراءات اقتصادية قسرية جديدة ضد إيران وذلك في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية: “تم إدراج 123 سفينة إيرانية تشارك في نقل الوقود وشركتين على صلة بقطاع إنتاج النفط الإيراني في قائمة الحظر”.

وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت في بيان أصدرته في العاشر من كانون الثاني الماضي فرض عقوبات اقتصادية طالت كبار منتجي قطاعات الصلب والحديد والألمنيوم والنحاس وشملت 17 من منتجي الفلزات وشركات التعدين الإيرانية وثلاث مؤسسات في الصين وسيشل وسفينة تقوم بشحن المنتجات الفلزية الإيرانية.

تعليقات حول الموضوع

2020-06-09 11:22:04 الوقت يمضي

إضرب إسرائيل والسفن الأمريكية. حقيقتا لا أعلم كيف إرتضى العالم لنفسه التعامل بالدولار منذ نشأته ولماذا يعتمد العالم على إقثصاد أمريكا ومغرياته ؟أنظر الى كازاخستان واللتي وجدت الزراعة وتربية الحيوانات مصدر رزقها وهي دولة ذات أراضي خصبها ولديها القليل من النفط ومع ذلك تعيش بسلام فهل ياترى تعتمد في إقثصادها على مافيا مثل أمريكا وهل لديها مصارف في سويسرا ؟ إيران والعراق والشرق الأوسط أراضيه جيدة فكيف جعل النفط منهم بؤرة حروب لسرقته ؟هكذا سيكون مصير كل من يعتمد على النفط في حياته فهو يجلب المال بسهولة ولابركة في هذا المال. البركة الحقيقية هي عندما تكسب بعرق جبينك وبتعبك كما فعل أبونا إبراهيم. تصور نفسك أنك كنت آدم ونزلت للأرض وليس لديك سوى يداك فماذا ستفعل ؟ ستستخرج النفط مثلا وتصنع أسلحة ولمحاربة من ؟ فزرع آدم الأرض وكثرت البشرية ولكن هل كان آدم يسرق نفسه ؟ أكيد لا. يعني من الغريب أن اسمع اليوم أن الأكراد اللذين يدعون أنهم سوريين وعراقيين يمنعون الفلاحين من تزويد الشعب السوري وربما العراقي لاحقا بالقمح والخبز وغيرها مما زرعه السورييون لأنفسهم. يعني بما لايقبل الشك غضب الله وحزنه على هذه الفئة الظالة لن يدوم طويلا. ليك إيش معناه يلة لنجوع السوريين بحجة قيصر راعي الإرهاب ؟ لا أعلم ولك هل أعمى الله عيونكم عن الإرهاب الأمريكي والغربي والعثماني وغيرهم على باقي البشر وكله من أجل النفط والمنفعة الشخصية ؟ ماكنتم عايشين حالكم حال باقي البشر . خلي التكنلوجيا تفيدكم وستموتون قبل أن تطلقوا قمركم الصناعي اللذي تحلمون به يا أغبياء. الله كريم.