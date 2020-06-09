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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مذيعة "الجزيرة" #غادة_عويس تثير الجدل بتغريدة عن المرأة السعودية !

أثارت المذيعة في قناة "الجزيرة" القطرية، #غادة_عويس، الجدل بسبب تغريدة عن تحرير المرأة السعودية وتحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت #غادة_عويس على حسابها في "تويتر": "عندما تتحرَّر المرأة السعودية يتحرَّر الرجل السعودي، عندما يتحرَّر الرجل السعودي يتحرَّر العالم العربي".

جديد اب برس

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وختمت المذيعة في "الجزيرة"، #غادة_عويس، بقولها: "عندما يتحرَّر العالم العربي تتحرَّر القدس، عندما تتحرر القدس يصبح العالم أفضل وأجمل وأعدل".

وأرفقت #غادة_عويس في نهاية تغريدتها صورة للمعتقلة السعودية الشهيرة لجين الهذلول، التي طالبت بإلغاء الولاية وقيادة المرأة للسيارة ومنحها حقوق وامتيازات، أقرها ولي العهد محمد بن سلمان، دون أن يفرج عنها.

ودشَّن مغردون سعوديون هاشتاغًا باسم #غادة_عويس تصدر قائمة تريند في السعودية، هاجموا من خلاله مذيعة الجزيرة بسبب دعمها للمعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول.

وشارك في الهاشتاغ مشاهير سعوديون وكتاب وصحفيون في الحملة ضد #غادة_عويس، إضافة إلى نشر صور مفبركة لها تتضمن طعنًا في شرفها.