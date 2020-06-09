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عدن - ياسمين التهامي - من السفارة السعودية في أمريكا : تصدر تصريح عاجل بعد تسريب معلومات مهمة حول محمد بن سلمان !

علق مدير المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بواشنطن، سعود كابلي، على معلومات خطيرة نشرها حساب تابع للسفارة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال "كابلي"؛ تعليقًا على ما نشره حساب "ArabiaNow" التابع للسفارة السعودية في واشنطن أن إسرائيل ستدير مشروع "نيوم": إن "السفارة ترفض ما نُشر عبر حساب تابع لها في تويتر"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنها لا تديره. جديد اب برس Advertisements وكتب "كابلي": "بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب ([email protected])، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مُفعل منذ عام 2018، وأنه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين".

وأكد المسؤول السعودي على حسابه في موقع "تويتر": أن "السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله".

وكانت تغريدات نُشرت عبر حساب ArabicNow، مثيرة جدلًا كبيرًا، وسط تشكيك في مدى صحتها، ذكرت إحدى التغريدات أن العائلة المالكة السعودية ستستثمر في مشروعات تابعة لشركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت تغريدة ثانية إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تولي شركة إسرائيلية مهمة نظم المعلومات في مشروع نيوم، الذي يعد أهم مبادرات محمد بن سلمان، في شمال غربي المملكة.



من جانبها، قالت شركة كورفيس (Qorvis) للتسويق والعلاقات العامة، إنها المسؤولة عن إدارة الحساب، لافتة أنه غير نشط منذ يناير/ كانون الثاني 2018. وأوضحت الشركة، ومقرها واشنطن، إن الحساب تعرض للاختراق صباح الاثنين، "ونتيجة لذلك، نشر المخترق عدة تغريدات خاطئة وأزلناها".

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