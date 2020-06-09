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عدن - ياسمين التهامي - ترمب يتخذ إجراءً عقابياً ضد منظمة الصحة العالمية !
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد.
جديد اب برس
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".
وأضاف: "المنظمة عززت التضليل الصيني بشأن الفيروس الذي من المرجح أدى إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع".
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