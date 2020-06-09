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عدن - ياسمين التهامي - ترمب يتخذ إجراءً عقابياً ضد منظمة الصحة العالمية !

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد.

جديد اب برس

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

وأضاف: "المنظمة عززت التضليل الصيني بشأن الفيروس الذي من المرجح أدى إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع".