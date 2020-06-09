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عدن - ياسمين التهامي - بضربة أمريكية في جنوب اليمن مصرع قيادي بارز في القاعدة تفاصيل !

لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الأحد، مصرعه، بغارة لطائرة أمريكية دون طيار، في منطقة العرقوب بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرة أمريكية دون طيار استهدف القيادي في القاعدة سعيد العتيقي العولقي في منطقة العرقوب. جديد اب برس Advertisements وأشارت إلى أن العولقي لقي مصرعه في مناطق تواجد القوات التابعة للرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي وتنظيم الإخوان المسلمين. وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال شهود عيان لـ"نيوزيمن"، إن طائرة استطلاع مجهولة حلقت فوق جبال العرقوب. وأضافوا إن عناصر مليشيات الإخوان أطلقت المضادات الأرضية في محاولة لإسقاط الطائرة.

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