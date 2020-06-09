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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبّرت الفنانة اللبنانية قمر عن إعجابها بأغنيات الفنانة اللبنانية ألين خلف ومحبتها لها كإنسانة أيضاً إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو وهي ترقص مع ابنتها على ألحان أغنية "لا لي له".

وظهرت الفنانة ألين خلف خلال الفيديو وهي ترقص مع ابنتها ومع الفنانة قمر في أجواء من الفرح والمزاح. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • قناة MBC تعيد نشر اللقطات الفاضحة للفنانة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" : طلبت الحمام وقالت انها تكره زوجها .. وصرخت "احيييييه" ..شاهد الفيديو • مايا خليفة تفجر مفاجاة مدوية وتعلن عن الدول العربية الأكثر مشاهدة لافلامها الاباحية • تسريب فيديو فاضح لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان حبيبها ..شاهد • شاهد ماذا تفعل الفنانة ألين خلف والفنانة قمر بعد انتهائهما من الرقص والسكر...(تفاصيل) * هند القحطاني تستعرض صدر ابنتها الجميلة بشكل فاضح .. شاهد الفيديو الذي اشعل غضب الشارع السعودي * أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم) * هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة * فتاة سعودية فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر Advertisements * هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة) * هل تذكرون الفنانة المثيرة ليلى علوي.. شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم .. صور * الخطوط الجوية السعودية تصدم المسافرين بقرار هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة والعالم اجمع.. شاهد * هل تذكرون الفنانة "حلا شيحة " التي اعلنت التوبة وارتدت الحجاب.. شاهدو كيف عادت للفضائح بقوة.. صور عارية لم يتخيلها احد !! * لطيفة باب الحارة تصدم جمهورها بظهور فاضح.. ارتدت ملابس عارية وكشفت مناطقها الحساسة.. شاهد شرطي اردني قام بعمل مفاجئ بالشارع اثناء حظر التجوال.. فكافئة ملك الاردن شخصياً بطريقة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو * فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد -----------------------

وعلّقت قمر على الفيديو قائلة:"الين خلف مش بس بحبها كإنسانة وفنانة رائعة من الزمن الجميل كل أغانيها بتدخل الفرحة والسعادة ع قلبي".

وسرقت إبنة خلف الأنظار وأشار العديد من المتابعين الى وجه الشبه بين ألين وابنتها.

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