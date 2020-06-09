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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. بيان رسمي هام من صنعاء وتحذير عاجل لكافة المواطنين مما سيحدث خلال الساعات القادمة

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، المواطنين وأصحاب المنازل العشوائية الواقعة في مسار خطوط الضغط العالي بين محافظتي صنعاء وعمران، من الاقتراب من الخطوط الكهربائية أو الصعود إلى أسطح منازلهم خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأوضح مصدر بغرفة عمليات وزارة الكهرباء أن المؤسسة العامة للكهرباء ستقوم خلال الساعات المقبلة بتشغيل خط النقل 132 ك . ف “صنعاء -عمران” لإمداد محافظة عمران بالطاقة الكهربائية، ما يتطلب من أصحاب المنازل والمحال المجاورة للخطوط أخذ الحيطة والحذر وعدم العبث بها تجنباً لحدوث أي خطر قد يلحق بهم.

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بيان من صنعاء وتحذير لكافة المواطنين

ودعا المصدر مدراء المديريات وعقال الحارات والجهات المعنية بأمن وسلامة المواطن إشعار المواطنين الساكنين بالقرب من تلك الخطوط، بعدم الاقتراب منها وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة ذلك حفاظاً على سلامتهم.



وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة إلى أنها غير مسؤولة عن أي تبعات جراء عدم الالتزام بهذه التحذيرات، بعد التعميم بذلك.