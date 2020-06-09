لمواجهة كورونا..مؤسسة معكم التنموية توقع اتفاقية تعاون مع المستشفى الجمهوري بتعز

وقعت مؤسسة معكم التنموية mdf، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع إدارة المستشفى الجمهوري بتعز (جنوبي غرب اليمن)، وذلك في إطار جهوده المؤسسة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد زيارات قام بها قطاع الصحة بالمؤسسة للمستشفى للتعرف على أهم الاحتياجات وسبل التعاون بين المؤسسة والمستشفى، وتحديد الاحتياجات الطارئة لمركز العزل الصحي بالمستشفى.

وبموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة بتزويد مركز العزل الصحي الخاص بمرضى كورونا بجهاز فحص الغازات في الدم (ABG) وكذلك فتح صيدلية مجانية خاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد COVID19 للتخفيف من معاناة المرضى غير القادرين في هذه الظروف على توفير تكلفة الفحوصات والأدوية.

ووقع الاتفاقية من طرف مؤسسة معكم التنموية mdf ياسر الفتيني المدير التنفيذي ومن جانب المستشفى الجمهوري مدير عام المستشفى د. نشوان الحسامي..

وتجرى الاستعدادات لفتح الصيدلية المجانية الخاصة بمرضى COVID19 وتوصيل جهاز ABG للمستشفى ليتسنى للمرضى الحصول على خدمات طبية مجانية مما يسهم في تعزيز خدمة المركز وتقديم خدمة أفضل للمرضى في هذه الظروف الصعبة.

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وتوجه مدير المؤسسة بالشكر للمحسنين الذين لبوا نداء الواجب الإنساني في تبني المشروع وكذلك إدارة المستشفى التي تعاونت وسهلت لإنجاز هذه الاتفاقية وجميع الأطباء والعاملين في مركز العزل من يضحون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة العشرات من المرضى.

ويأتي ذلك في ظل تردي الأوضاع الصحية بمحافظة تعز وانتشار واسع وخطير لفيروس كورونا المستجد COVID19 بين السكان والذي أودى بحياة العشرات خلال الأسابيع القليلة الماضية ..

وناشدت مؤسسة mdf كافة المنظمات والخيرين لدعم مثل هذه المشاريع لإنقاذ حياة وأرواح المرضى الذين يتوافدون على المستشفيات في ظل ضعف الخدمات وغياب البنية الصحية بالمحافظة وتمد المؤسسة يدها لكافة الخيرين لاستقبال أي دعم لصالح هذا المشروع لتأمين استمراره حتى ينتهي هذا الوباء.



وحتى مساء اليوم الثلاثاء؛ بلغ إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في محافظة تعز 113 حالة، بينها 29 حالة وفاة، و10 حالات تعاف.