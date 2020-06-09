شكرا لبحثكم عن خبر أول ضحايا الكهرباء الحكومية بصنعاء مع الإعلان عن إزاحة القطاع الخاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي ثلاثة من عمال النظافة في أحد أنفاق العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، أثناء قيامهم بتنظيف نفق شارع تعز من مخلفات السيول، إثر تعرضهم لماس كهربائي.

و انتشلت فرق الدفاع المدني ظهر اليوم، الجثث الثلاث، بعد إطفاء الكهرباء عن المنطقة.

و تعد هذه الحادثة مؤشر على كوارث قادمة ستتسبب بها الكهرباء التي تم إعادتها دون إجراء صيانة كاملة للشبكة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان وزير الكهرباء والطاقة بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، عاتق عبار، أنه سيتم إزاحة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وإعادة وضع الدولة في هذا القطاع.

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