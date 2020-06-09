شكرا لبحثكم عن خبر ”باعوم” يوجه دعوة لكل من يحمل السلاح من الحوثيين بصنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور ناصر باعوم، اليوم الاثنين، دعوة لكل من يحمل السلاح من الحوثيين بصنعاء.

وتضمنت دعوة باعوم التي وجهها من خلال وكالة «سبوتنيك» لكل من يحمل السلاح من الحوثيين في صنعاء وغيرهم بضرورة فتح القنوات الصحية بين عموم المحافظات، لأن هناك احتياجات ستغطى من خلال هذه القنوات وهناك حاجة لتبادل الخبرات الطبية والمعلومات وإجراءات وقائية واحترازية من الضروري أن تتخذ عبر القنوات المفتوحة بين عموم المحافظات.

وأشار إلى أن خطة الحكومة اليمنية واستراتيجيتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتي تتمثل أولا في جانب التوعية ورفع مستوى الوعى لدى الناس حول هذا الفيروس على اعتبار أنه وباء عالمي.

وأوضح بان الوضع الصحي في اليمن لا يسر وظروف اليمن غاية في الصعوبة في ظل الحرب الدائرة التي تشهدها البلاد والتي فجرها الإنقلابيون الحوثيون على الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.

وأكد بأن الحكومة اليمنية لم تتستلم حتى الآن أي من المبالغ المالية التي أقرها مؤتمر المانحين لليمن، الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة، ولفت إلى أن هذه المبالغ تذهب للمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

ووسط تجاذبات داخلية شتى واستقطاب إقليمي ودولي، تتجدد التحذيرات الدولية من تفش كارثي لوباء كورونا في اليمن الذي يعاني أهله من حرب متواصلة منذ ما يزيد على خمسة أعوام ألحقت أضرارا كبيرة بنظامه الصحي وبنيته التحتية، ولعل هذا يعني أن إمكانية مواجهة أي انتشار محتمل بكوفيد 19 في اليمن ستكون "الأصعب" على مستوى العالم كله.