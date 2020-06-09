شكرا لبحثكم عن خبر وفاة عالم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة عدن بعد إصابته بفيروس كورونا (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي عالم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة عدن الأستاذ الدكتور صالح عبد الله العطاس بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقالت مصادر طبية " للمشهد اليمني " اليوم الإثنين أن الأستاذ الدكتور صالح عبد الله العطاس توفي بعد إصابته بفيروس كورونا .

وأضافت المصادر أن العطاس يعد من أشهر مدرسي الكيمياء الحيوية في اليمن وتخرج على يده العديد من الأطباء وخاصة من كلية الطب بجامعة عدن .

هذا وتسبب كورونا في وفاة أكثر من أربعين طبيب يمني من أمهر الأطباء في اليمن وهو ما يعد خسارة كبيرة على اليمن