وفاة عالم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة عدن بعد إصابته بفيروس كورونا (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي عالم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة عدن الأستاذ الدكتور صالح عبد الله العطاس بعد إصابته بفيروس كورونا .
وقالت مصادر طبية " للمشهد اليمني " اليوم الإثنين أن الأستاذ الدكتور صالح عبد الله العطاس توفي بعد إصابته بفيروس كورونا .
وأضافت المصادر أن العطاس يعد من أشهر مدرسي الكيمياء الحيوية في اليمن وتخرج على يده العديد من الأطباء وخاصة من كلية الطب بجامعة عدن .
هذا وتسبب كورونا في وفاة أكثر من أربعين طبيب يمني من أمهر الأطباء في اليمن وهو ما يعد خسارة كبيرة على اليمن
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