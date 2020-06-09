شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من الحكومة اليمنية على قانون الخمس ”الحوثي” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وصف وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الارياني، اليوم الاثنين، قانون الخمس الذي أصدرته مليشيا الحوثي، بانه قانون "فصل عنصري" لنهب ثروات وممتلكات اليمنيين؛ في أول تعليق حكومي.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، "لم يكتف مرتزقة طهران"الحوثيون" بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في إستهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".

وأضاف: "اذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية

‏فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟".

وتابع: "اليمنيون جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وافراد مطالبون بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الالهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26سبتمبر الخالدة."

‏وأكد على أنه يجدها فرصة لدعوة كل اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لاسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين مكونات المجتمع.

وأثار ما يسمى بقانون الزكاة الجديد الذي أصدرته المليشيا الحوثية والذي قرر "الخمس" للسلالة من النفط والغاز والذهب والمعادن والملح والزئبق والاحجار والرخام والنيس والسمك في البحر و العسل في الجبل، جدلا و ردود فعل غاضبة و واسعة.



معمر الإرياني

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@ERYANIM

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١-لم يكتفي مرتزقة طهران "الحوثيون" بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في إستهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني