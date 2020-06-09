شكرا لبحثكم عن خبر المنطقة اليمنية الوحيدة التي ستشهد كسوف كلي للشمس ”ظلام” خلال الشهر الجاري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكيين، عن المنطقة اليمنية الوحيدة التي ستشهد كسوف كلي للشمس "ظلام" خلال الشهر الجاري.

وأوضح الفلكيون أن منطقة وعلان في مديرية بلاد الروس جنوبي صنعاء، ستشهد ذروة الكسوف الحلقي المتوقع حدوثه في الجزيرة العربية يوم الاحد 21 يونيو المقبل.

وأشاروا إلى أن منطقة وعلان في مديرية بلاد الروس، ستشهد كسوفا حلقيا كليا وليس جزئيا لتبلغ نسبة كسوف الشمس 99 بالمائة عند الساعة 08:07 لمدة دقيقة واحدة فقط، وهي أطول فترة لذروة الكسوف الحلقي المرتقب.

ويعد الكسوف الحلقيّ ظاهرة مماثلة فلكيا للكسوف الكليّ، لكن مع فارقٍ بسيط، فعندما يقعُ الكسوف الحلقي يكونُ القمر أبعد عن الأرض من العادة، أو تكون الأرض أقرب للشمس من العادة، أو الاثنان معا، وبالتالي تبدو الشمسُ أكبر من حجمها المعتاد بمقدار بسيط، بينما يبدو القمر أصغر قليلا.

وبالتالي عندما يعبر قرص القمر أمام الشمس لا يستطيع حجبها بالكامل، رغم أنَّه يقع أمامها بالضَّبط، بل تبقى حلقة من أشعّتها حوله، ومن هنا أتى اسم الكسوف الحلقي.

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