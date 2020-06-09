شكرا لبحثكم عن خبر طبيب يمني يطالب بعزل المدن عن القرى لكي لا يتوسع وباء كورونا للقرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب طبيب يمني شهير بعزل المدن في اليمن عن القرى حتى لا ينتقل وباء فيروس كورونا للقرى والتي يشكل فيها السكان نسبة 70 % من السكان .

وقال الطبيب مروان الغفوري في منشور له على حسابه بالفيس بوك الذي رصدها المشهد اليمني اليوم الإثنين لا بد من عزل المدن عن القرى بصورة شاملة والتي يعيش فيها 70 % من الشعب اليمني .

وأضاف الغفوري والذي يعمل في المهجر أن القرى لا يوجد بها مستشفيات ولو انتشر الوباء يتطلب 20 % من المرضى ادخالهم المشافي وهو ما يعني ان خمس السكان معرضين للخطر .

وأكد الغفوري أن إحدى القرى في تعز والتابعة لمديرية المسراخ دفنت خلال 72 الساعة الماضية سبعة أشخاص لناس تشاركوا الأعراض نفسها .