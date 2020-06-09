البركاني يثمن مواقف بريطانيا ودعمها الإنساني لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ثمن رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، المواقف البريطانية المساندة لليمن ولجهود القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودعمها الانساني للجانب الإغاثي والصحي في بلادنا وتداعيات جائحة كورونا في مؤتمر المانحين الافتراضي 2020.



جاء ذلك في إتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع سفير بريطانيا لدى بلادنا مايكل آرون .

واشار البركاني الى الدور الذي تقوم به المملكة المتحدة كأحد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بغية انهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق الامن والاستقرار ودعم جهود مبادرات الحل السياسي وتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن. .م عرباً عن تطلعه بذل المملكة المتحدة أقصى الضغوط لانجاح مساعي الحل السياسي ودعم استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

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وناقش رئيس مجلس النواب مع السفير البريطاني، مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية وتطورات الاحداث والآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).

كما تم استعراض الدعم البريطاني للحكومة الشرعية وأبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات ولا سيما في المجالات السياسية والانسانية.

من جانبه جدد السفير البريطاني، دعم بلاده الكامل لامن واستقرار اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري وسلامة اراضيه، وكل ما يهدف الى تحقيق تطلعات ابناء الشعب اليمني في الخروج من هذه الازمة وتطبيع الاوضاع في مختلف المجالات..مؤكداً اهمية المضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة كافة الاشكاليات التي تواجه تنفيذه، بإعتباره الاتفاق خطوة هامة ومفتاحا للحل السياسي الشامل.

وعبر عن أمله توقف القتال في كافة المناطق اليمنية، والالتزام بالخطوات التي اقترحها المبعوث الدولي مارتن جريفث في اطار العملية السياسية، وتكريس كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب اليمني في المجالات الانسانية والصحية وغيرها.