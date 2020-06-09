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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النقيب : القوات الجنوبية أصبحت أكثر قوة وأعظم كفاءة وفاعلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومحور أبين، محمد النقيب، أن القوات الجنوبية أصبحت أكثر قوة وأعظم كفاءة وفاعلية وسيطرة على الأرض .
جاء ذلك في تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي، تويتر .
وقال النقيب "هذا التفوق بات سيد الميدان وما انكسار وتقهقر مليشيات العدو الارهابية في كل مرة وتكبدها خسائر كبيرة الا انعكاس عملي للكفاءة والبسالة والخبرات القتالية العالية لقواتنا" .
وتمكنت القوات الجنوبية من التصدي لمحاولة تسلل قامت بها ميليشيا الإخوان نحو مدينة جعار، كما تصدت للعديد من الهجمات التي شنتها خلال محاولتها السيطرة على منطقة الشيخ سالم
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