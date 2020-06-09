شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل جريمة ذبح شيخ سعودي كبير ... من هو اليمني الذي ارتكب الجريمة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل اعلام سعودية اليوم الاثنين تفاصيل جريمة مقتل احد مشايخ منطقة عسير .

وقالت المصادر، ان الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني قتل بعد انتقاله الى منزله الجديد في عسير على يد عامل يمني . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وبحسب صحيفة "المرصد" هذه تفاصيل مقتل الشيخ مسفر القحطاني

وظيفة طباخين

ووفقاً للمعلومات ، أن القصة بدأت عندما انتقل الشيخ مسفر إلى منزله الجديد الذي كلفه 6 مليون ريال ، وجاء إليه أحد أصدقائه يطلب منه توظيف 2 يمنيين لديه كطباخين ، مشيراً إلى أنهم ماهرين في عملهم .

وبالفعل وظفهم الشيخ مسفر وحدد لهما 3 آلاف ريال كراتب لكل فرد كما رأى أن إطارات سيارتهما قديمة فقام بتغييرها لهما بدون مقابل ، وبعد 3 أيام جاءا إليه وطلبا أن يتركا العمل فوافق القحطاني .

أريد مقابلتك

ويوم الجريمة اتصل اليمني ويدعى “ياسر” بالشيخ مسفر وقال له أريد أن أقابلك ، وذلك بعد علمه أن الشيخ مسفر لديه أموال وكان قد حصل على 2 مليون ريال من إحدى القضايا .

بالفعل قابلهم الشيخ مسفر في وادي مضارح ، وفاجأه اليمني “ياسر” بطلب أموال منه وتبادلا الحديث حتى قام ياسر بذبح الشيخ مسفر ووضعه في المقعد الخلفي لسيارة الشيخ وتركه .

اكتشاف الجريمة

قابل أحد الأشخاص ياسر وسأله عن الدم الذي يوجد على ملابسه ، فرد ياسر زاعماً أنه كان يذبح عند الشيخ مسفر لوجود وليمة ، وعندما ساوره الشك ذهب لمكان سيارة الشيخ مسفر وتفاجأ به في المقعد الخلفي للسيارة مذبوحاً .

وقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من القبض على اليمني ياسر في مربة بعسير .