شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يتدخل لانقاذ العملة ويعلن بهذا السعر سوف يباع الدولار والريال السعودي.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ مصدر في جمعية الصرافين بعدن عن اتفاق مع البنك المركزي على تحديد أسعار الصرف. وقال المصدر ان اسعار الصرف ابتداءً من الغد سوف يباع وفقا للاتفاق مع البنك المركزي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف ان البنك المركزي بعدن تدخل على تحديد اسعار الصرف كالنحو الاتي: الدولار 685 ريالا السعودي 180 ريالا

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