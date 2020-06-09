شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار قوات الانتقالي في ابين والشرعية تزحف في هذه اللحظات على اهم المواقع ... شاهد اخر الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات الجيش الوطني"اليوم الثلاثاء" تقدمات جديدة على حساب مليشيات الضالع ويافع، في مدينة أبين جنوبي شرق البلاد.



ونقل "نبض الشارع " عن مصادر وصفها بالخاصة ان قوات الجيش تقدمت صوب منطقة "المخزن" قرب مدينة "جعار" غرب محافظة أبين، فيما لا تزال المواجهات على أشدها في الضواحي الشرقية لزنجبار العاصمة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واكد المصدر ان المعارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مليشا الضالع ويافع، إلى جانب أسر عدد اخر منهم بعد معارك طاحنة.



واشار المصدر إلى انهيار كبير لدى مليشيا الضالع ويافع، وعدم استطاعة تعزيز اي موقع يسقط عليهم أو يتم الهجوم عليه.



واكدإغلاق مستشفى الرازي في أبين، بسبب تدفق قتلى وجرحى المرتزقة وكذلك في عدن، فجر اليوم الجيش اغتنم سلاح واطقم العدو على مشارف جعار.