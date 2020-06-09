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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اخر المستجدات من البيضاء : الحوثيون يفتحون جبهة جديدة في ظل وصول قبائل السوادية تفاصيل !

استجابت قبائل من مديرية السوادية بمحافظة البيضاء لداعي النكف القبلي، ووصلت مجاميع من أفرادها إلى مديرية ردمان، في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي استعداداتها لفتح جبهة جديدة بالمحافظة.

وقال مصدر محلي، إن مجاميع من أبناء قبيلة آل سواد يتقدمهم الشيخ عثمان محمد السوادي وصلوا، الأحد، على متن عدد من الأطقم إلى قبيلة آل عواض المجاورة لهم.

جديد اب برس

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وأشار المصدر إلى أهمية استجابة هذه القبيلة، التي تقع جنوب آل عواض، للنكف الذي دعا إليه الشيخ ياسر العواضي، حيث تمر عبر أراضيها الطريق الرابطة بين مديريات رداع السبع وبقية مديريات المحافظة.

وفي سياق تصعيدها العسكري، كشفت مصادر ميدانية عن استعدادات تجريها مليشيا الحوثي لفتح جبهة قتال جديدة في إحدى المديريات المتاخمة لمديرية ردمان.

وأوضحت أن مليشيا الحوثي استحدثت مواقع في مديرية الشرية في سياق استعداداتها لفتح جبهة قتال أخرى في المحافظ.