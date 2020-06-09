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عدن - ياسمين التهامي - قبائل الجدعان والجيش يسيطرون على مواقع هاااامة بجبهة نجد العتق التابعة لنهم .. تفاصيل وصور !

مواجهات عنيفة خاضتها قبائل الجدعان بمارب وقوات الجيش، اليوم الأحد، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في جبهة نجد العتق التابعة لمديرية نهم.

مصادر قبلية قالت لنيوزيمن، إن قوات الجيش مسنودة بقبائل الاقرع في الجدعان شنت هجوما واسعا على جبل بحرة غرب منطقة الجرف، تمكنت خلاله تحرير موقع الرماه الاستراتيجية وتباب البيضاء والعوج وسلسلة الدشوش.

جديد اب برس

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وأوضحت أن المواقع التي سيطرت عليها تطل على عدة مديريات من محافظتي صنعاء ومأرب.

المصادر أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 من مليشيا الحوثي وإصابة آخرين، إضافة إلى أسر 10 آخرين، فيما استشهد اثنان من قبائل الجدعان وأصيب آخران بينهم من قوات الجيش.

كما استعادت قوات الجيش ثلاثة أطقم تابعة لميليشيات الحوثي وإحراق آخر.

ولفتت المصادر أن العملية أتت كرد من قبل قبائل الجدعان على قصف الميليشيات الحوثية لمنازل المواطنين وكان آخرها منزل الشهيدة فاطمة الأقرع التي قصفتها المليشيات داخل بيتها في قرية الجرف، مشيرة إلى أنه بالسيطرة على هذه المواقع تم تأمين القرى وحماية المدنيين من مدافع الميليشيات.