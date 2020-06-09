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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : أردوغان يكشف عن آخر ما وصل إليه من اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب مع زعيم هذة الدولة العملاقة !

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، أنّ الاتفاق مع الجانب الروسي حول وقف إطلاق النار في إدلب لا يزال مستمراً وصامداً. وقال أردوغان خلال لقائه أمس مع قنات “تي أر تي” التركية، إنّ “الاتفاق بشأن إدلب مستمر كما توصلنا إليه مع الجانب الروسي”. جديد اب برس Advertisements وتحدث عن أنّ وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، زار مناطقاً حدودية مع سوريا، واطلع على أوضاع اللاجئين فيها، وبيّن صعوبة أوضاع الناس هناك مشيراً إلى أنّهم يعملون على تحسين ظروفهم المعيشية بشتى السبل.

وكانت الرئاسة التركية قد تحدثت عن تلقي الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً أمس الإثنين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا. وجاء كلام أردوغان أمس بعد ساعات قليلة عن اندلاع معارك بين قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها مع غرفة عمليات “وحرّض المؤمنين” التابعة للمعارضة السورية بريف حماة الغربي.



حيث شنّ مقاتوا الغرفة عمليةً على مواقع قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها في قريتي المنارة والفطاطرة، وسيطروا عليهما بعد اشتباكات عنيفة.



بالوقت الذي استهدف الطيران الحربي التابع للنظام السوري قرى وبلدات ريف حماة الغربي وريف جبل الزاوية جنوب إدلب، مما شكل خروقات واسعة للاتفاق التركي الروسي.

يشار إلى أنّ الرئيسان التركي والروسي، وقعا اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يوم 5 آذار الماضي، واتفقا على فتح الطرق الدولية المارّة بالمنطقة وتسيير دوريات مشتركة عليها، مقابل وقف حملات النظام السوري والمليشيات التابعة لها هناك.

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