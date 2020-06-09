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عدن - ياسمين التهامي - انتفاضة شعبية ضد الحوثيين ابتدت شرارتها من هذة المحافظة اليمنية القانتة تحت سيطرة الحوثيون !

انتفض المئات من أبناء محافظة إب، ضد مليشيا الحوثي مطالبين قيادات فيها بالرحيل.

وقالت مصادر محلية في مديرية السدة، أن المئات من أبناء المديرية تظاهروا في مركز المديرية شرق محافظة إب، الاثنين، للمطالبة برحيل مدير المديرية المعّين من الحوثيين. جديد اب برس Advertisements وهتف المتظاهرون برحيل الحوثيين والقيادي "أكرم الصيادي" المعين من المليشيا مديراً للمديرية. وندد المحتجون بالجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي الانقلابية، على أصحاب المحلات التجارية والباعة، والانتهاكات التي تطال جميع المواطنين. وجاب المتظاهرون شوارع مدينة السدة مرددين هتافات تطالب برحيل الصيادي وتندد بممارساته وعدد من قيادات المليشيا في المديرية، ومهددين بالتصعيد في قادم الأيام.

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