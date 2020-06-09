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عدن - ياسمين التهامي - قائد عسكري يتبع الانتقالي يقود مصالحة بين المليشيات المتصارعة في العاصمة اليمنية !

كشفت مصادر في العاصمة المؤتقة عدن جنوبي اليمن، عن صراع بين أطراف مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات بعد الأحداث الأخيرة في كريتر.

وقالت المصادر إلى أن العقيد مختار النوبي، قائد ما يسمى بـ"اللواء الخامس الدعم والإسناد محور كرش" - الشقيق الأكبر لقائد معسكر "عشرين" في كريتر بعدن، إمام النوبي - جمع كلاً من أوسان العنشلي، قائد ما يسمى قوات العاصفة بعدن، التابع للمجلس الانتقالي، وشقيقه إمام، على خلفية التوتر الامني الحاصل الذي تشهده كريتر، وبعد البيان الذي أصدره إمام النوبي.

جديد اب برس

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وذكرت المصادر أن اللقاء الذي احتضنه مسجد "الهدى" بحي "الطويلة" في كريتر، يهدف رأب الصدع وإنهاء حالة التوتر الذي تعيشه مدينة كريتر منذ فجر يوم الجمعة الماضية، على خلفية حملة المداهمة والاعتقالات التي نفذتها قوات تتبع العنشلي استهدفت عدد من الأحياء وشباب كريتر وأدت إلى مواجهات مسلحة بين مسلحين شباب حي الطويلة بكريتر وقوات ما يسمى الصاعقة إلى أن تدخل مختار النوبي جاء بطلب من قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تخفيف حالة الاحتقان الموجودة في أوساط أبناء عدن ضد المجلس الانتقالي.

وكان إمام النوبي قد أصدر يوم الجمعة توضيحا هاما حول احداث كريتر الاخيرة صباح الجمعة..

وقال النوبي : "إن قوات امنية تابعة للمجلس الانتقالي داهمت حي الطويلة فجر الجمعة عقب الادعاء بقيام شخص برمي قنبلة يدوية مستهدفا دورية للأمن قرب البنك الأهلي."

واشار النوبي الى ان القوة الامنية حاولت اعتقال شاب من شباب الطويلة الامر الذي تسبب باندلاع اشتباكات مسلحة بين الجانبين، موضحا إن شباب الطويلة وكريتر تمكنوا من الدفاع عن انفسهم واسرهم.

واشار الى انهم تلقوا تحذيرا يوم السبت يخيرهم مابين الخروج من عدن الى جبهة ابين او تعرضهم للتصفية، مؤكداً نهم اختاروا البقاء في كريتر رافضين اي خروج الى اي مكان اخر محتفظين بحق الدفاع عن النفس حد قوله..

ونفى النوبي قيام أيا من شباب عدن بالاعتداء على اي دورية امنية باي شكل من الاشكال.