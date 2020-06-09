شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الريال اليمني يسجل أكبر هبوط له منذ 6 أشهر أمام العملات الأجنبية (أخر اسعار الصرف ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. الريال اليمني يسجل أكبر هبوط له منذ 6 أشهر أمام العملات الأجنبية (أخر اسعار الصرف !

تراجع الريال اليمني إلى قاع ستة أشهر عند ٧٣٥ للدولار مساء يوم الأحد، وهو خامس أيام هبوطها على التوالي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن. واقترب سعر صرف الريال السعودي من ٢٠٠ريال يمني لكل ريال سعودي في تعاملات مالية. جديد اب برس Advertisements اقرأ أيضاً | كيف تعرف إذا كنت مصابا بـ«نزلة برد أو إنفلونزا أو كورونا»؟!.. الجواب لدينا تاتي حالة الانهيار في عدن في حين واصلت اسعار الصرف تماسكها في صنعاء. مساء الصرف الاحد 7-6-2020 صنعاء 605 ش 607 بيع 159.7 ش 160 بيع عدن 730 شراء 735 بيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الريال اليمني يسجل أكبر هبوط له منذ 6 أشهر أمام العملات الأجنبية (أخر اسعار الصرف ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.