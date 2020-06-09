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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ورد قبل قليل... الجيش يتقدم في جعار وينشر صور غنائم وإغلاق مستشفى الرازي بسب تدفق جثث المليشيا.. (شاهد صور)

أحرزت قوات الجيش الوطني"اليوم الثلاثاء" تقدمات جديدة على حساب مليشيات الضالع ويافع، في مدينة أبين جنوبي شرق البلاد.



وقالت مصادر عسكرية لـ نبض الشارع ان قوات الجيش تقدمت صوب منطقة "المخزن" قرب مدينة "جعار" غرب محافظة أبين، فيما لا تزال المواجهات على أشدها في الضواحي الشرقية لزنجبار العاصمة.

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عاجل: ورد قبل قليل... الجيش يتقدم في جعار وينشر صور غنائم وإغلاق مستشفى الرازي بسب تدفق جثث المليشيا.. (شاهد صور)

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واكد المصدر ان المعارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مليشا الضالع ويافع، إلى جانب أسر عدد اخر منهم بعد معارك طاحنة.



واشار المصدر إلى انهيار كبير لدى مليشيا الضالع ويافع، وعدم استطاعة تعزيز اي موقع يسقط عليهم أو يتم الهجوم عليه.



واكدإغلاق مستشفى الرازي في أبين، بسبب تدفق قتلى وجرحى المرتزقة وكذلك في عدن، فجر اليوم الجيش اغتنم سلاح واطقم العدو على مشارف جعار.