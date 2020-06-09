شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تعلن موعد رحلة إعادة العالقين اليمنيين في مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية بدء التحضير لإعادة العالقين اليمنيين في مصر حيث من المتوقع أن تسير أولى الرحلات الأربعاء القادم.

وأوضح سفير اليمن في القاهرة محمد مارم أن اجراء فحوصات ( بي سي آر ) بدأت اليوم الاثنين، في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال ١٨٠ شخص يومياً.

وأشار الى ان السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومي، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ ٤٨ ساعة.. لافتا الى ان الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الاجراءات في المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.

وأشاد السفير بجهود وزيرة الصحة المصرية في عملية التنسيق لاجراء الفحوصات المطلوبة في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة.