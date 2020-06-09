شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض بخصوص اللجنة المختصة بالتحقيق في فحوصات العائدين اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت السفارة اليمنية في السعودية إن اللجنة المختصة بالتحقيق في قضية فحوصات PCR الخاصة بالمواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة إلى الوطن وصلت اليوم إلى محافظة شرورة الحدودية السعودية.

وفي تغريدة على حسابها بتويتر قالت السفارة إن اللجنة باشرت مهامها فور وصولها شرورة.

وكان اليمنيون الراغبون في العودة إلى البلد اشتكوا من فرض رسوم 1300 ريال سعودي على كل عائد مقابل فحص PCR وهو ما أدى إلى تدخل سعودي بإغلاق المختبر وإرجاع المبالغ التي كانت أخذت من البعض.

وكانت مصادر مختلفة تحدثت عن فساد في القنصلية اليمنية وتوجيهات رسمية شفهية بالمبلغ السابق وهو ما استدعى تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الأمر.