شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة الحوثي : نسبة الوفيات بكورونا في مناطقنا قليلة جدا لهذا السبب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا إن نسبة الوفيات في اليمن قليلة جدا نتيجة اعتماد سياسة طمأنة المريض والمجتمع.
وأضاف أن الصدمة النفسية التي صنعها قادة سياسيون ووسائل إعلام تقف وراء الكثير من الوفيات في العالم.
واتهم العالم باستخدام لغة قتل ضد الشعوب ومصابي كورونا.
ونوه أن المواطنون في المحافظات الجنوبية تفتك بهم الأمراض في ظل إهمال السلطة هناك وأن مستشفيات مناطقهم تستقبل الجميع دون تمييز.
غير أن التقارير تشير إلى مئات الوفيات في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل تعتيم إعلامي شامل ومنع تناول أي معلومات حول كورونا.
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