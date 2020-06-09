المقالح يكشف عن اصابة حوثي كبير بفيروس كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف القيادي الحوثي " محمد المقالح " في تغريدة له عن اصابة القيادى المقرب من زعيم الحوثيين " محمد البخيتي " باعراض وباء " كورونا" .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : " الاخ م البخيتي اصيب باعراض الفيروس كورونا ولم يتصل به او يزره احد لكن وما ان شفاه الله حتى زارالمصابين بالفيروس فى مشفاهم بهدف تخفيف معاناتهم وتطمين الراي العام انه رجل المسؤلية والوفاء فى زمن لامسؤولية فيه ولاوفاء بس كان تركب الكمامة ياصديقي انت امام مرض وبائي لابمقام التحدي لاسرائيل"

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