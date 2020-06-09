ياسر اليماني يستعيد نجله المفقود في سويسرا "صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - سلمت الشرطة السويسرية قبل قليل نجل القيادي ياسر اليماني الى عائلته بعد ساعات من اختفاءه. وقال القيادي ياسر اليماني في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي :بفضل الله اولا واخيرا ومن ثم بدعائكم له احبتي واخوتي حفظكم الله ورعاكم واولادكم. وتابع قائلا ابفضل الاخوة في البوليس السويسري الذين بذلوا جهاد جباره وعظيمه في الوصول والحصول على ابني عبدالملك. واشار هنا لا اخفيكم انني قد ابلغت واستدعيت رسميا في شهر ديسمبر من قبل الامن القومي الفدرالي السويسري بالحفاظ والاهتمام باولادي. وواصل قائلا كونهم ربما يتعرضون للخطف في اي مكان في البلاد. واضاف طمنكم ان التحقيقات مازلت مستمرة والابن عبدالملك عاد بخير وصحة وعافية. واختتم بالقول مرفق استدعائي الذي حذرت من خلاله بالانتباه لابنائي والحمدلله والشكر لله تعالى ومن ثم لكم احبتي واخوتي.

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