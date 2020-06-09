شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مفاجئة لثلاثة من عمال النظافة داخل نفق في صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - انتشلت فرق الدفاع المدني، الاثنين، جث ثلاثة من عمال النظافة من أحد أنفاق صنعاء.

يأتي ذلك بعد وفاة العمال الثلاثة بماس كهربائي أثناء قيامهم بتنظيف نفق شارع تعز من مخلفات السيول وفقاً لمصادر محلية.

وشكلت السلطات المحلية في صنعاء لجنة للتحقيق في الحادثة ومعرفة أسباب الحادث وملابساته.

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