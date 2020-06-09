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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر موقع "المصدر اونلاين" سلسلة وثائق سرية تتعلق ب الحوثيين في المجال السياسي والعسكري طيلة العقود الماضية، .

وفي وثيقة نشرها ذات المصدر تتعلق بتراجع السعودية عن قصف مقر زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي رغم تقديم الحكومة اليمنية للملكة احداثيات دقيقة عن مكان تواجد الارهابي عبدالملك الحوثي.

لماذا تراجعت السعودية عن قصف مكان تواجد عبدالملك الحوثي رغم الإحداثيات الدقيقة التي وصلتها؟

هذه الوثيقة المؤرخة بـ 25/ 1/ 2010م، الموافق 10/ صفر/ 1431ه؛ هي رسالة من رئيس لجنة التنسيق المشتركة بجازان، قيادة المنطقة الجنوبية، وزارة الدفاع السعودية، تتضمن اعتذاراً عن عدم تنفيذ قصف مكان يتواجد فيه عبدالملك الحوثي.

لكن لماذا تراجعت السعودية عن هذا القصف؟

هذا ما توضحه الوثيقة.

المملكة العربية السعودية

وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة

قيادة المنطقة الجنوبية

لجنة التنسيق المشتركة بجازان

رقم البرقية 962

تاريخها 10 صفر 1431

وقت الإنشاء 2150

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درجة السرية: سري للغاية

درجة الأسبقية عاجل جداً

من: رئيس لجنة التنسيق المشتركة

إلى: معالي وزير الدفاع بالجمهورية اليمنية الشقيقة

نسخة إلى: سعادة قائد المنطقة الجنوبية /نأمل العلم

سعادة قائد القيادة المتقدمة بجازان/نأمل العلم

سعادة قائد القطاع الجنوبي/ نأمل العلم

سعادة قائد المنطقة الشمالية الغربية بالجمهورية اليمنية /نأمل العلم

ضباط التنسيق السعودي بالجانب اليمني/ للمتابعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى برقية معاليكم رقم (15) وتاريخ 25/ 1 / 2010م، المتضمنة طلب سعادتكم التعامل مع الأهداف الواردة بها وبصورة عاجلة لتواجد الإرهابي (عبدالملك الحوثي) فيها (.) وردتنا معلومات من ضابط التنسيق السعودي بالجانب اليمني بموافقة المعنيين بالمنطقة الشمالية الغربية تفيد بتواجد عدد (6) أسرى سعوديين مع الإرهابي عبدالملك الحوثي متخذاً منهم دروع بشرية (.) عليه نعتذر لمعالكم عن عدم تنفيذ قصفها بالطيران حفاظاً على الأسرى (.) نأمل اطلاع معاليكم والسلام عليكم.

رئيس لجنة التنسيق المشتركة