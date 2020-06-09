وفاة شاب في إب غرقا بأحد السدود المائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

إب - الخليج 365

توفي شاب غرقا بإحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد".



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وقال مصدر محلي إن شابا يدعى "أمجد خالد أحمد يحيى" توفي غرقا في منطقة الربادي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

وأضاف المصدر أن الشاب يدرس في كلية الحقوق بجامعة إب، وحاول السباحة في سد مائي بالربادي، غير أنه توفي بعد أن ذهب إلى مكان عميق في السد.

وتشهد محافظة إب حوادث عدة مشابهة، في ظل غياب إجراءات السلامة والإنقاذ، حيث توفي العشرات من المواطنين غرقا في السدود أو ممرات السيول