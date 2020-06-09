اخبار الخليج / اخبار اليمن

وفاة شاب في إب غرقا بأحد السدود المائية

0 نشر
إب - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة شاب في إب غرقا بأحد السدود المائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

وفاة شاب في إب غرقا بأحد السدود المائية

إب - الخليج 365

توفي شاب غرقا بإحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد".

 

Advertisements

وقال مصدر محلي إن شابا يدعى "أمجد خالد أحمد يحيى" توفي غرقا في منطقة الربادي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

 

وأضاف المصدر أن الشاب يدرس في كلية الحقوق بجامعة إب، وحاول السباحة في سد مائي بالربادي، غير أنه توفي بعد أن ذهب إلى مكان عميق في السد.

 

وتشهد محافظة إب حوادث عدة مشابهة، في ظل غياب إجراءات السلامة والإنقاذ، حيث توفي العشرات من المواطنين غرقا في السدود أو ممرات السيول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب في إب غرقا بأحد السدود المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا