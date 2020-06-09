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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تطلق نيران أسلحتها على مزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
أطلقت مليشيات الحوثي – ذارع إيران في اليمن – نيران أسلحتها المتوسطة صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية في الجاح إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.
وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وعشوائي وقد تسبب بتعطيل أعمال المزارعين في الأرضي الزراعية نتيجة الخوف والهلع.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل صمت وتخاذل أممي مخزٍ
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