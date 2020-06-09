مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للركاب العالقين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاربعاء 10 يونيو 2020م للركاب العالقين كالتالي:

طيب الله اوقاتكم رقم الرحله :604. خط الرحله : Advertisements سيئون- القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0945 صباحا . رقم الرحله : 605. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا

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