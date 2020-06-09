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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت وأزمات الكهرباء.. أين تذهب إيرادات المحافظة؟ “تقرير مصور“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
الخليج 365 - خاص
أصبحت حضرموت جنوب شرقي البلاد، تفتقر لمقومات الحياة الأساسية التي تهم المواطن والوافد إليها.
معاناة أهالي حضرموت تتزايد مع قدوم فصل الصيف في كل عام، دون وجود أي بوادر إيجابية أو معالجات تلوح في الأفق لتسهم في الحد من الإخفاقات التي استفحلت في هذا العام.
حلول موضعية
يعيش أبناء المناطق الساحلية في حضرموت، حالة من السخط والغضب إزاء الوعود الوهمية التي تطلقها السلطة والحكومة، ويقومون بقطع الطرقات والشوارع العامة على أمل الاستجابة للمطالب، إلا أن الحلول التي تنفذها السلطة تكون حلولاً موضعية لامتصاص غضب الشارع فحسب.
وقال مواطنون إن وضع الكهرباء أصبح لا يطاق ولا يستطيع تحمله الكبير أو الصغير، في ظل حرارة الصيف الشديدة هذا العام، مضيفين أن هذا الحال لم يعرفوه حتى في أيام السلاطين.
وينشر “الخليج 365” في هذا التقرير أبرز ما قاله المواطن في حضرموت عن أزمة التيار في المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن مدن ساحل محافظة حضرموت تشهد هذه الأيام انقطاعات لا يكاد يحصيها المواطن الحضرمي، وتصل لأكثر من 3 ساعات بين الفينة والأخرى، في حين أن التيار الكهربائي لا يتسم بالاستقرار مطلقاً، مسبباً أضراراً جسيمة بأجهزة المواطنين والمحلات التجارية في المحافظة
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