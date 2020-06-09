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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اصابة وزير الدفاع محمد المقدشي بفيروس كورونا القاتل وهذا ما حدث له بعد نقله الى المستشفى

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وقالت المصادر إن من بين المصابين وزير الدفاع في حكومة هادي، محمد المقدشي، الذي أسعف اليوم إلى المستشفى تحت حماية مشددة، إضافة إلى المفتش العام بوزارة الدفاع، عادل القميري، والذي يخضع للعلاج منذ يومين.



ورجحت المصادر وفاة القيادي في فصائل الإصلاح منصور الحنق والذي تدهورت صحته مؤخرا جراء إصابته بالوباء وتعذر علاجه.



ويتفشى وباء كورونا في مأرب بصورة مخيفة في منذ مطلع شهير مايو وسط تكتم السلطات هناك.

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