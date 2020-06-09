شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية تشعل غضب السعوديين .. وتظهر بفيديو صادم تدعو فتيات السعودية لفعل هذا الأمر المنافي للأخلاق بالمملكة .. والقضية تتصدر التراند (تفاصيل + فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر هاشتاج #منال_واستراحات_البنات، التريند في السعودية، بعدما قامت فتاة سعودية تُدعى منال، بتوجيه دعوة إلى الفتيات للذهاب إلى الاستراحات أسوةً بالشباب، والبقاء فيها عاماً كاملاً دون محرم أو مُرافق.

وظهرت “منال” في مقطع فيديو تقول: “وجدت فكرة أعجبتني، تقوم مجموعة من الفتيات باستئجار شاليه أو استراحة بعقد سنوي، أي طوال العام، والمجموعة المُتفرغة تذهب هناك”.



وأضافت منال: “يذهبون ويلعبون ويشاهدون الأفلام، ويسبحون، يقومون بإقامة حفلات شواء، لكن هناك عائلات ترفض ذلك رغم أن بناتهم يكونون في مأمن، رغم أنه من الأفضل أن يوافقوا بدل أن تضيع الفتاة وقتها في الأسواق والكافيهات”... وأثار كلام منال جدلاً بين سعوديين على وسائل التواصل .

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