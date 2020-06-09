مليشيا الحوثي تمنع اقامة الاعراس والعزاء في مناطق سيطرتها

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت وزارة الإدارة المحلية في حكومة مليشيات الحوثيين قراراً يقضي بمنع إقامة مراسيم العزاء والاحتفالات والأعراس والحدّ من التجمعات في الأسواق بصنعاء.

وفي برقية وجهتها الوزارة إلى مدراء عموم المديريات والمشرفين التابعين للجماعة والمسؤولين على عموم مديريات محافظة صنعاء قررت إقامة مراسيم العزاء والاحتفالات والأعراس والحد من التجمعات في الأسواق على مستوى جميع المديريات والعزل التابعة لها.

وحذرت مدراء عموم المديريات والمشرفين في عموم مديريات محافظة صنعاء من مخالفة التوجيه، محمّلة المخالفين المسؤولية.

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