شكرا لبحثكم عن خبر كيف تفرق بين الانفلونزا العادية والإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على الاعراض وطريقة العزل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تتشابه أعراض الإصابة بفيروس كورونا بأعراض الإنفلونزا، أو أعراض نزلة البرد العادية، مما يسبّب نوبات ذعر لدى كل من يشعر بتوعك في هذه الفترة.

اكتشف أعراض مرض كورونا بالترتيب، لتسهيل تمييزه:



أعراض مرض كورونا بالترتيب

أعراض مرض كورونا، كما يصفها موقع منظمة الصحة العالمية، في الآتي:

– حمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم).

– إرهاق حاد.

– سعال جاف.

– آلام في الصدر.

– احتقان الأنف.

– صداع.

– صعوبة في التنفس.

– التهاب الملتحمة.

– ألم في الحلق.

– إسهال.

– فقدان حاسة الشم والتذوق.

– ظهور طفح جلدي.

– تغير لون أصابع اليدين والقدمين.

لا يجب أن تتوافر كلّ الأعراض، حيث يستجيب كل مريض للفيروس بطريقته الخاصة، كما يمر 80% من المصابين بالكورونا،من دون الحاجة لعلاج خاص، في حين تشتد الأعراض على شخص واحد فقط من بين كل 5 أشخاص.

كيف تتصرفين في حالة الشك في الأعراض؟

طالما كانت الأعراض خفيفة ومشابهة للبرد، فلا داعي للذهاب إلى المستشفى، قومي بعزل نفسك عن الأسرة واتبعي إرشادات وزارة الصحة في دولتك. أما إذا شعرت بضغط على الصدر أو ألم في التنفس أو صعوبة فيه، فعليك الاتصال بأقرب طبيب أو مكان رعاية، ليوفر لك مكاناً يستطيع استقبال حالتك، ولا تتجاهلي عارض الألم في الرئتين.

اطلبي الرعاية بمجرد ظهور الأعراض إذا كنتِ:

قد سبق مخالطة أحد المرضى.

تعانين من أي مرض مزمن، مثل أمراض القلب والضغط والسكري وأي نوع من السرطان.

تعانين من أحد الأمراض التنفسية مثل الربو أو تضيّق الشعب الهوائية، أو قمت بأي جراحة في الرئة من قبل. خطوات العزل المنزلي:

اختاري غرفة قريبة من الحمام وقومي بتعقيمها، ثم عزل نفسك فيها لمدة أسبوعين.

عدم مخالطة الأقارب والأخوة إلا بعد وضع الكمامات، وللضرورة.

الحرص على مسافة متر واحد بينك وبين كل أفراد الأسرة في كل وقت.

الالتزام بمدة العزل الصحي، حتى لو شعرتِ بتحسن. تعقيم المنزل يوميًا بالمطهرات، خاصة الأسطح التي تلامسينها.

عدم استعمال أي من أدوات المريض أو لمسها بدون بدلة عازلة كاملة لتنظيف غرفته وأدواته.

المتابعة يوميًا مع الطبيب والالتزام بالجرعات العلاجية التي يقرّها.

التوجه للطبيب بمجرد الشعور بضغط في الصدر وصعوبة في التنفس.