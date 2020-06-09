شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن صفقة فساد تورط بها وزيرين بالحكومة الشرعية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم صحفي يمني وزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا، بالتورط في صفقة فساد تضمنت بيع كمية كبيرة من شرائح فحص فايروس كورونا.

وقال الصحفي غمدان اليوسفي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" إنه تتبع قصة ما أسماها بصفقة "الثلاثون ألف شريحة فحص (Rapid Test) التي تدور حولها قصة فساد كبيرة".

يشير اليوسفي إلى أن الحكومة وجهت رئيس لجنة طوارئ لمواجهة كورونا سالم الخنبشي وعضوية وزير الصحة ناصر باعوم، بشراء شرائح فحص فايروس كورونا لوضعها في مطاري عدن الدولي وسيئون.

وأضاف أن الوزيران (الخنبشي وباعوم) قَرَّر شراء الصفقة، و كَلَفًا القنصل العام اليمني في جدة بالسعودية علي العياشي بالقيام بذلك. لافتًا إلى أن الأخير قام بشراء الصفقة من دولة الصين عبر شركة خاصة مُسجلة في السعودية باسم تاجر يافعي حد قوله.

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ويبلغ سعر الشريحة الواحدة 3 دولار ونصف وفق اليوسفي. مشيرًا إلى أن الصفقة وصلت لميناء جدة، وعقب ذلك وبيعت لشركة أخرى في ظروف غامضة بضعف المبلغ (الشريحة الواحدة بسبعة دولار).

وبحسب اليوسفي فإن ما وصل من الصفقة إلى مختبرات محافظة حضرموت سوى "1500 مسحة فقط".

وأشار إلى أنه يجري حاليًا التحقيق في الواقعة التي أصبحت بيد يدي اللجنة البرلمانية وسط تحفظ من الجميع.

ولم يصدر عن الحكومة أي تعليق حول مصير الصفقة.