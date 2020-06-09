شكرا لبحثكم عن خبر وزارة أوقاف الحوثيين توضح بشأن اسعار القبور في صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفت مليشيات الحوثيين السبت، التقارير التي تحدثت عن ارتفاع أسعار القبور في صنعاء بسبب تزايد أعداد الوفيات بفيروس كورونا.

ووصفت وزارة الأوقاف في حكومة الجماعة في بيان، تلك التقارير بالإشاعات مشيرة إلى أن المقابر موجودة وتكاليف القبور باقية كما كانت عليه ولا تتجاوز عشرين ألف ريال كأجر لحفر العمال في المقابر وقيمة أحجار الدفن.

وطالبت المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي حالة تلاعب أو ابتزاز أو إهمال أو اعتداء على أي مسجد أو مقبرة من أي شخص وفي أي منطقة أو محافظة.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن امتلاء معظم المقابر في صنعاء وارتفاع أسعار القبور إلى أكثر من 250 ألف ريال للقبر الواحد، مادفع سكان العاصمة لدفن موتاهم في مناطق خارج صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة أوقاف الحوثيين توضح بشأن اسعار القبور في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.