شكرا لبحثكم عن خبر تطبخ ”الحمير والدجاج البلدي”.. ساحرة تمنع سكان مدينة يمنية من تعدد الزوجات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الأحد، أن ساحرة في أحد المدن اليمنية تمنع الرجال من تعدد الزوجات.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الساحرة المتواجدة في مديرية حرف سفيان، محافظة عمران، أجبرت زوجها ومئات المواطنين الآخرين في المنطقة على تطليق زوجاتهم ليلة الزفاف، قبل الدخول عليهن.

وبينت المصادر أن الساحرة تذهب الى أحد الجبال القريبة من منطقتها وتقوم بطبخ "أيادي صغار الحمير وكذلك الدجاج البلدي" لمساعدتها في عمل الاسحار.

وأشارت المصادر إلى أن الساحرة ترتمب عشرات الجرائم بحق العرسان الشباب والمتزوجين على مرأى ومسمع الاجهزة الامنية التابعة لمليشيا الحوثي في المديرية القريبة من محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمليشيا.

ويسود اعتقاد لدى عامة المواطنين بالقوة الخارقة للاسحار والخرافات، التي تنتشر في البيئات التي يعشعش فيها الجهل، غير مدركين أن السحر والشعوذة و الخرافات الأخرى، تعد شرعا أحد أنواع الشرك بالله، والكفر بما أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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