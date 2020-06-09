أعلى مجلس علمي في فرنسا يزف خبرا مبشرا بخصوص فيروس كورونا.. لا داعي للقلق بعد اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن "المجلس العلمي" في فرنسا أن فيروس كورونا "تحت السيطرة" في البلاد. وجاء هذا التصريح على لسان رئيس المجلس البروفسور جان-فرنسوا ديلفريسي الجمعة في حوار له مع إذاعة "فرانس أنتر". وأوضح رئيس المجلس أن "الفيروس لا يزال موجودا وخصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء".



قال رئيس المجلس العلمي في فرنسا البروفسور جان-فرنسوا ديلفريسي الجمعة أن وباء فيروس كورونا "تحت السيطرة" حاليا في البلاد.



وقال لإذاعة "فرانس-أنتر" إن "الفيروس لا يزال موجودا وخصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميا في مطلع آذار/مارس قبل العزل، نعتبر الآن أنها باتت حوالي ألف حالة تقريبا".

وبدأت فرنسا الثلاثاء بتطبيق المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي المفروض على السكان منذ أكثر من شهرين في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن المرحلة رفع القيود على حركة التنقل والسفر الداخلي وافتتاح المطاعم والمسارح والمتاحف وحدائق الحيوانات.

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