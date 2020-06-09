شكرا لبحثكم عن خبر بالخطأ.. جندي ينهي حياة اثنين من زملائه في تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية مقتل اثنين من منتسبي القوات الحكومية على يد زميلهما في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن .



وقالت المصادر لـ"يمن برس" إن "معتصم الهلالي" و"مصعب مفيد" قتلا على يد زميل لهما يدعى"ز.ع" في منطقة الرعاية بالجبهة الغربية للمحافظة.



وأوضحت المصادر أن الجنديين قتلا أثناء استخدام زميلهما السلاح حيث خرجت منه رصاصات قاتلة بالخطأ أنهت حياتهما على الفور .

وتتكرر حوادث القتل الخطأ في محافظة تعز وغيرها من المدن اليمنية بسبب سوء استخدام الأسلحة أو استخدامها بغرض المزاح وهو ما يفقد الكثير من المواطنين حياتهم .

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