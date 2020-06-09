شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني بعدن يرفض التعامل مع عملة ورقية صادرة عنه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال تجار محليون أن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن يرفض التعامل بالعملة الوطنية فئة 200 ريال.

وقال التجار في اتصالات هاتفية تلقتها صحيفة "عدن الغد" أن البنك المركزي في عدن يرفض ايداع أي أموال من فئة 200 ريال الطبعة الجديدة.

وأضافوا أن رفض البنك سبب لهم الكثير من المشاكل وتكدس للأموال من فئة 200 ريال لديهم.

وأشاروا إلى أن إدارة البنك رفضت تفسير ما تقوم به فيما بدأ بعض التجار برفض استقبال الأموال من فئة 200 ريال الطبعة الجديدة من أصحاب المحلات التجارية.

وتتكدس في السوق المحلية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة الكثير من الأموال المطبوعة حديثا من قبل الشرعية من فئة 1000 و500 و200 ريال بسبب رفض الحوثيون التعامل بها في مناطق سيطرتهم.

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